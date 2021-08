Paolla Oliveira vence Super Dança dos Famosos

PIRASSUNUNGA, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 39, se destacou e foi a campeã do Super Dança dos Famosos, programa que começou apresentado por Fausto Silva, 71, e foi assumido por Tiago Leifert, 41, após a saída do apresentador da Globo. A campeã leva pra casa, além do troféu de grande campeã do programa, um carro novo.

As apresentações deste domingo foram feitas ao som de valsa e samba, diante de Ana Maria Braga, 72, Rebeca Andrade e Alexandre Pires, 45, no júri artístico, e de Carlinhos de Jesus, 68, e Claudia Motta, que compuseram o júri técnico.

Paolla se apresentou ao lado de Leandro Azevedo, e disputou o troféu com as duplas formadas por Dandara Mariana e Diego Maia, e Rodrigo Simas e Nathália Ramos.

A última apresentação do Super Dança dos Famosos foi o samba "O Amanhã". Ao terminar a coreografia, Paolla foi erguida por Leandro Azevedo e esticou uma faixa onde estava escrito "Educação para o Amanhã".

FAUSTÃO HOMENAGEADO

Antes de anunciar o resultado do programa, Tiago Leifert se abriu ao público e chorou emocionado por ter participado do programa. "Na minha carreira eu tive de substituir a Glenda [Kozlowski], o Léo Batista, o Tino Marcos, o [Pedro] Bial e o Faustão. Não sei se eu rio ou se eu choro", disse o apresentador.

Leifert continuou agradecendo à equipe por tê-lo recebido tão bem e à audiência do domingo, pelo carinho. "Meu beijo final a você, Faustão! Obrigado. O Faustão é meu amigo. O Faustão me acompanha desde os 16 anos de idade, desde que eu tinha 16. Desde a primeira vez que eu segurei profissionalmente o microfone, no 'Desafio ao Galo', programa que ele trabalhou, de futebol de várzea, ele me acompanha e me incentiva", afirmou.

"E eu só vim aqui, só consegui estar aqui, porque era o Fausto, porque eu sei que eu estou com ele e ele está aqui comigo o tempo inteiro. Então, muito obrigado pela oportunidade", concluiu Leifert.

Veja a pontuação final:

Paolla Oliveira e Leandro Azevedo: 119,8 pontos

Rodrigo Simas e Nathália Ramos: 119,7 pontos

Dandara Mariana e Diego Maia: 119,6 pontos

MONTANHA-RUSSA DE EMOÇÕES

Em entrevista ao F5 em maio, Paolla Oliveira falou sobre participar do programa. A atriz disse que, embora esteja em um momento completamente diferente da vida, a experiência tem sido tão intensa quanto na primeira vez em que participou, em 2009.

"Tem sido uma montanha-russa de emoções", disse Paolla Oliveira. Por outro lado, diz que chega com menos sede ao pote do que na primeira participação.

Para isso, à época, a atriz disse que estava deixando a competição em "segundo plano" e que estava com mais vontade de "se divertir e curtir esse aprendizado e essa delícia que é dançar".

"A gente só lida com pressão quando a gente a acolhe e eu não quero acolher", diz. "Porque todos que estão lá são vencedores ou finalistas e não precisam provar mais nada a ninguém. Acredito que o que vai contar agora, mais uma vez, é a apresentação, o dia, o calor do momento e do agora", continua. "Então não quero comprar essa pressão, todos que estão lá merecem mais uma vez estarem ou serem vencedores."

TRICAMPEÃO

O coreógrafo Leandro Azevedo é um dos destaques da Dança dos Famosos. Ele é tricampeão do programa, junto às famosas que venceram a disputa.

Em 2006, ao lado de Juliana Didone, 36, o professor de dança conseguiu sua primeira vitória do reality. Em 2013, ele voltou a ser destaque, dançando com a campeã Carol Castro, 37.

Ele é formado em Educação Física e também foi coreógrafo da comissão de frente da escola de samba União da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.