Paolla Oliveira e Sabrina Sato voltam à Sapucaí no Desfile das Campeãs; veja

Mas não foi apenas a Grande Rio que levou famosos à Sapucaí. Sabrina Sato marcou presença na Unidos de Vila Isabel, quarta colocada neste ano. Fora da avenida, ela também acompanhou as demais escolas e trocou carinhos e beijos com o marido, Duda Nagle.

Também como integrantes da escola campeã voltaram à avenida a cantora Pocah, a empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, e as influenciadoras Camilla de Lucas e Mileide Mihaile, ex-mulher do cantor Wesley Safadão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Desfile das Campeãs do Carnaval carioca voltou a reunir vários famosos na Marquês da Sapucaí, na madrugada deste domingo (1º). Paolla Oliveira, rainha da bateria da da Grande Rio, foi um dos principais destaques, representando a escola vencedora do ano.

