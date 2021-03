Paola Carosella fez terapia de casal e diz que foca nos negócios após sair da TV

Durante a quarentena, a chef também afirmou que se aproximou da sua filha, Francesca, fruto de um relacionamento anterior. "A pandemia trouxe uma conexão com minha filha e me apresentou à terapia de casal."

Normalmente reservada sobre a sua vida pessoal, Carosella revelou que recorreu à terapia de casal em 2020. Ela é casada com o fotógrafo e diretor Jason Lowe, especialista em imagens do universo gastronômico.

Ela afirmou ainda ter sofrido preconceito no início da sua carreira. "Muitos restaurantes não me aceitaram por ser mulher."

Na atração, Paola Carosella também afirmou que decidiu manter a maioria de seus colaboradores afastados do trabalho para se preservarem do novo coronavírus. "Setenta por cento dos meus funcionários ficaram em casa na pandemia", disse.

Carosella é dona do restaurante Arturito e do café La Guapa Empanadas Artesanais e Café, ambos localizados em São Paulo. A declaração foi dada em entrevista ao programa CNN Nosso Mundo, que vai ao ar na noite desta sexta (12), na CNN Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.