Paola Carosella conta história com William Bonner após viagem à Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-jurada do programa Masterchef (Band), a chef de cozinha Paola Carosella, 49, relembrou uma história inusitada envolvendo o jornalista William Bonner, 58. Após comemorar seu aniversário na Bahia, em outubro do ano passado, ela recebeu um e-mail do âncora do Jornal Nacional (Globo).

"Fui passar meu aniversário de 49 em um hotel na Bahia e fiquei em um bangalô com a minha filha. E agora você se loga na TV com a sua senha, né? E aí eu fui embora. Quando cheguei em São Paulo, lembrei que deixamos o Netflix logado e falei que ia mandar um e-mail para o hotel. No que sentei no computador, tinha um e-mail que dizia 'Netflix logado'", relembrou em entrevista ao podcast Diacast.

"Falei 'caraca, o hotel já me mandou'. Aí fui ler e dizia: 'Queria Paola, eu descobri o seu e-mail porque quando entrei no bangalô, o Netflix estava logado. Que bom, adorei ter descoberto o seu e-mail porque sou seu fã. Fique tranquila, eu já 'desloguei' da conta. Guarde meu telefone, quando eu for a São Paulo vou jantar no seu restaurante. Um abraço, William Bonner", contou.

Apesar de não ter dado mais detalhes, a história viralizou nas redes sociais. Carosella deixou o júri do Masterchef em 2021, sendo substituída pela chef Helena Rizzo. Na época, ela afirmou que deixou o programa para se dedicar aos seus próprios negócios. "Nesse momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral", afirmou.

Carosella é dona do restaurante Arturito e do café La Guapa Empanadas Artesanais e Café, ambos localizados em São Paulo. A declaração foi dada em entrevista ao programa CNN Nosso Mundo. Na atração, Paola Carosella também afirmou que decidiu manter a maioria de seus colaboradores afastados do trabalho para se preservarem do novo coronavírus.