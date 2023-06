'A Pane' e 'Noite de Reis' estão entre as estreias de teatro de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana, os teatros da capital paulista recebem novas peças e temporadas de espetáculos de sucesso. Entre as novidades, a companhia Theatro Technis apresenta "Noite de Reis or What you Will", inspirado no texto de William Shakespeare.

Outra opção que volta aos palcos é "A Pane", dirigida por Malú Bazán, com texto de Friedrich Dürrenmatt. A comédia encena um jogo que simula um julgamento e discute a noção de justiça dos envolvidos.

*

A FÁBRICA DOS VENTOS

A trama se passa em um reino onde todos trabalham enchendo bexigas, mas não têm acesso a elas. Com isso, alguns começam a questionar condições do serviço e a importância de cada um que exerce o trabalho. O espetáculo é conduzido por palhaços, que misturam humor e música à história contada.

Direção: Alexandre Matos, Joel Carozzi e Sergio Carozzi.

Com: Alexandre Matos, Joel Carozzi e Wellington Bernado.

Sesc Santana - av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, região norte.

Livre.

Sáb. (24) e dom. (25), às 14h.

A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

NOITE DE REIS OR WHAT YOU WILL

O espetáculo, que apresenta o texto homônimo de William Shakespeare, é majoritariamente encenado em português, mas conta com algumas falas em inglês. Na trama, uma recém-chegada à

ilha fictícia de Illyria se disfarça de homem para sobreviver. A comédia explora a confusão amorosa entre os diferentes personagens.

Direção: Thiago Richter.

Com: Jéssica Cardia, Letícia Cardoso e Lucas de Lucia.

CCSP - r. Vergueiro, 1.000, Paraíso, região sul.

12 anos.

Ter. e qua., às 20h30. De 27/6 a 19/7.

Grátis, em rvsservicosccsp.byinti.com

NUM MOMENTO COMO ESTE?!

O espetáculo é inspirado no conto "Colóquio com os Personagens I" do italiano Luigi Pirandello. No solo, uma mulher vive as angústias da guerra e da partida de seu filho, que se junta a uma facção criminosa. A atriz interpreta diferentes personagens, que a impedem de fugir do que a atormenta. No sábado (24), o público pode participar de uma conversa com o elenco.

Direção: Cris Lozano.

Com: Flávia Bertinelli.

Oficina Cultural Oswald de Andrade - r. Três Rios, 363, Bom Retiro, região central.

14 anos.

Sex. (23), às 20h, e sáb. (24), às 18h.

Grátis

A PANE

O espetáculo com texto do escritor suíço Friedrich Dürrenmatt volta a São Paulo. Na comédia, um hóspede inesperado acaba se tornando réu em um jogo em que juiz, promotor, advogado e carrasco aposentados revivem suas profissões. A brincadeira explora as noções de justiça de cada personagem e do público.

Direção: Malú Bazán.

Com: Antonio Petrin, Cesar Baccan e Heitor Goldflus.

Teatro Itália Bandeirantes - av. Ipiranga, 344, República, região central.

14 anos.

Qua., às 20h. Até 26/7.

R$ 60, em teatroitaliabandeirantes.com.br

A ÚLTIMA CENA

Quatro homens que se aproximam da morte se veem em um encontro improvável. A trama explora os medos e fantasias sobre o fim da vida em uma conversa marcada pela exposição das vulnerabilidades. Espetáculo dá sequência a "A Noite dos Mortos-Vivos", também dirigido por Paula Picarelli, mas funciona de forma independente.

Direção: Flavia Melman. Antonio Januzeli, Nando Bolognesi e Osmair Candido.

Sesc Vila Mariana - r. Pelotas, 141, Vila Mariana, região sul.

14 anos.

Sex., às 20h30, e sáb., às 18h30. Até 22/7.

A partir de R$ 10, em sescsp.org.br

**Última chance**

VÉRTEBRAS QUEBRADAS

Discute a periferia unindo circo, teatro, poesia e música.

Direção: Igor Souza.

Com: Edvan Silva, Elias Soares e Laura Berteli.

Casa Hip-Hop Perus - r. Julio Maciel, S/N, Perus, região norte.

Livre.

Sáb. (24), às 15h.

Grátis

GAGARIN WAY (MIND THE GAP)

Um operário com ideais socialistas decide sequestrar um executivo do alto escalão.

Dir.: Marco Antônio Rodrigues.

Com: Fernando Nitsch e Flavio Tolezani.

SP Escola de Teatro - pça. Roosevelt, 210, República, região central.

16 anos.

Sex., às 21h; sáb., às 18h e às 21h; dom., às 18h. Até 25/06.

Grátis