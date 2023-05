Palmirinha contou em livro que sua mãe tentou obrigá-la a se prostituir

Palmirinha contava que, mais tarde, na adolescência, foi vendida sexualmente por sua mãe para um homem, mas escapou do desconhecido com a ajuda de uma tia. Ela então se casou aos 19 anos, dando origem a um relacionamento que, anos mais tarde, descreveria como doloroso e cheio de traições.

Em troca do trabalho realizado pela menina, a francesa depositava dinheiro em uma poupança, que Palmirinha teve acesso só quando adulta. De olho no dinheiro da filha, a mãe chegou a reaparecer em sua vida, mas nunca conseguiu sacar os recursos.

"Foi com ela que aprendi tudo o que sei", dizia a cozinheira, anos mais tarde. "[Até] a falar no telefone."

Nascida em Bauru, no interior paulista, Palmirinha disse ter vivido até os seis anos sob fortes agressões. A mãe batia nela com frequência ao ponto de o pai, para protegê-la, entregou a criança a uma viúva francesa que vivia em São Paulo.

