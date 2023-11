Palco de show de Marisa Monte desaba em Niterói; não há feridos

Não havia pessoas no local quando a estrutura cedeu, de acordo com a prefeitura.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um show da cantora Marisa Monte foi adiado na noite deste sábado (18), em Niterói, no Rio de Janeiro, por conta de uma tempestade. Nas redes sociais, imagens viralizaram ao mostrar o palco em que ocorreria o show desabando. Não há feridos. A nova data do evento não foi divulgada.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.