Pai de Britney Spears acusa tutora da artista de a impedir de tomar decisões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pai da cantora Britney Spears, 39, Jamie Spears, afirmou que não foi o único a causar transtornos para a filha na audiência que avalia a tutela da cantora, que existe desde 2008. Segundo o site TMZ, ele alegou, em um processo, que não teve envolvimento na conservadoria pessoal da artista.

Com isso, Jamie quer dizer que não influenciou nas decisões da vida particular de sua filha nos últimos anos. Ele ainda alegou que não fala com a cantora há muito tempo, porque foi "impedido de se comunicar com ela".

Spears atribui a culpa à atual tutora de Britney, Jodi Montgomery. Ele afirma que quando a profissional foi nomeada, através de documentos dos advogados da artista, sua filha não tinha capacidade mental para tomar decisões sobre seu tratamento médico, por isso foi deixado para a curadora.

Ainda segundo o TMZ, Jamie disse que o tribunal nunca concluiu que Britney era incapaz de consentir com o tratamento médico. No processo, ele afirma que o advogado de Britney, Sam Ingham, foi responsável por tentar tirar o direito de sua cliente tomar decisões médicas em seu nome e colocar tudo nas mãos de Montgomery.

Os documentos legais comprovam que "a Sra. Montgomery está totalmente encarregada dos cuidados pessoais diários e do tratamento médico da Sra. Spears, e a Sra. Montgomery tomou todas as decisões relacionadas a esses assuntos".

Jamie reforça que se a artista foi impedida de se casar ou ter uma filha foram por supostas ordens de Montgomery, não dele. Ele conta que consentiu o casamento da cantora quando ficou noiva de Jason Trawick, no ano de 2011. No entanto, eles se separaram em 2013, antes de oficializarem a união.

Recentemente, Jamie Lynn Spears, irmã mais nova de Britney, afirmou que está orgulhosa da estrela do pop, após a artista se pronunciar sobre sua vida sob a tutela legal do pai. Ela acrescentou que apoia qualquer coisa que a faça feliz.

Em um vídeo publicado no Instagram, Jamie Lynn disse que sentia que agora poderia comentar publicamente a situação, já que sua irmã depôs sobre o caso em um tribunal. "Desde o dia em que nasci, eu só amei, adorei e apoiei a minha irmã", disse. "Eu estou tão orgulhosa dela por ela usar sua voz", declarou. "Eu só me preocupo com a felicidade dela."

AUDIÊNCIA

Na audiência de quarta (24), Britney Spears disse ao tribunal que se sentia "escravizada" por seu pai, Jamie Spears. "Estou com tanta raiva que não consigo dormir e estou deprimida", afirmou, de acordo com o Entertainment Tonight . "Eu quero ser ouvida. Eu quero mudanças e quero mudanças no futuro", afirmou.

"Eu só quero minha vida de volta. Já se passaram 13 anos e é o suficiente. É o suficiente e não faz sentido algum. Acabei. Eu quero processar minha família, para ser totalmente honesta com você".

Britney disse ainda ao tribunal que deseja ter mais filhos, mas foi impedida de fazê-lo. "Eu tenho um DIU em meu corpo agora que não me deixa ter um bebê e não me deixam ir ao médico para retirá-lo", afirmou. "Eu quero poder me casar e ter um filho. Disseram-me com a tutela que eu não era capaz de me casar e ter um filho".

As finanças e assuntos pessoais da estrela de 39 anos têm sido gerenciados pelo pai Jamie Spears desde que ela teve um colapso nervoso em público há mais de uma década, o que fez com que nos últimos anos milhares de fãs lançassem a campanha online #FreeBritney.

ENTENDA O QUE É TUTELA

A tutela é um arranjo jurídico complexo normalmente reservado para idosos, doentes ou enfermos. Um representante é designado para administrar os negócios e bens da pessoa se ela for considerada incapaz de cuidar de si mesma ou suscetível à influência externa ou manipulação.

As tutelas são projetadas para ser um último recurso necessário para proteger os vulneráveis. Britney Spears vive sob uma tutela desde 2008, após uma série de colapsos públicos que foram registrados pelos paparazzi sempre presentes e pela mídia.

O pai da cantora foi nomeado seu tutor, mas está afastado desde 2019 devido a problemas de saúde. Atualmente, um tutor profissional ocupa seu lugar temporariamente.

*

CONFIRA OS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DA VIDA DE BRITNEY SPEARS

1992 - Escalada para o programa de televisão "The Mickey Mouse Club" com Justin Timberlake, Christina Aguilera e Ryan Gosling.

1997 - Assina um contrato de gravação com 15 anos.

1998 - Lança o primeiro single, "... Baby One More Time", que lidera a parada Billboard Hot 100 durante duas semanas. No ano seguinte, seu disco de estreia homônimo lidera as paradas em 15 países.

2000 - O segundo disco de estúdio, "Oops!... I Did It Again", bate recordes. Britney confirma estar namorando Justin Timberlake.

2002 - Britney estrela seu primeiro filme, "Crossroads: Amigas para Sempre." Seu relacionamento com Timberlake termina.

2004 - Casa-se com o amigo de infância Jason Alexander, e o casamento é anulado três dias depois. Nove meses mais tarde, casa-se com o dançarino Kevin Federline.

2007 - Britney entra e sai de clínicas de desintoxicação duas vezes em questão de dias, raspa a cabeça e volta a se internar.

2008 - A cantora é hospitalizada duas vezes na ala psiquiátrica e é sujeita a uma tutela por meio da qual seu pai e um advogado assumem o controle de seus assuntos pessoais e comerciais.

2013 - Inicia um período de dois anos de apresentações em Las Vegas que é renovado por mais dois anos.

2019 - Anuncia um "hiato de trabalho por tempo indeterminado e se interna em uma clínica de saúde mental".

Abril de 2021 - Por meio do advogado, Britney pede para se dirigir pessoalmente à corte encarregada de sua tutela.

23 de junho de 2021 - Britney depõe contra a tutela do pai em audiência judicial