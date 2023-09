Pabllo Vittar, Fred Nicácio e MC Sophia colorem a plateia de famosos do The Town; veja fotos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apostar no preto para não errar. É o que parecem ter pensado muitos famosos que compareceram ao terceiro dia do The Town. Os looks all black dominaram o Autódromo de Interlagos nesta quinta (7), o que trouxe destaque para aqueles que apostaram em cores vibrantes e estampas, como Pabllo Vittar, Fred Nicácio e MC Sophia.

Pabllo fugiu do preto e aderiu a uma tendência dos anos 1990 que voltou recentemente: a cintura baixa. Com uma produção em tom vermelho vibrante, a drag queen brasileira combinou cropped, saia e acessórios mais pesados e escuros--coturno, cinto e pulseiras.

Ex-BBB, Nicácio optou por um conjunto de calça e camisa estampadas em tons de rosa, azul, amarelo, preto e branco. Já MC Sophia chamou atenção com uma produção totalmente roxa, composta por uma jaqueta puffer, botas e uma calça com um emoji estampado nas duas pernas.

O preto foi a escolha de muitos, principalmente mulheres, que optaram por investir mais nos acessórios para contrastar com os looks all black. Carla Diaz, Vitoria Strada, Livia Rossy, Nah Cardoso foram algumas das que se garantiram no preto.