Pabllo Vittar e Luísa Sonza comandarão reality de drags no HBO Max

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar, 27, é a mais nova apresentadora de um reality show dedicado a drag queens na plataforma do HBO Max. O anúncio foi feito por ela em suas redes sociais.

A apresentação será dividida com a cantora Luísa Sonza, 22. "Não via a hora de contar essa novidade para vocês. Entrei para o HBO Max e agora ninguém nos segura", comentou.

O programa será o Queens Stars, uma produção Max Originals. "Ao lado da minha querida Luisa Sonza e não poderia estar mais feliz por isso. Esse projeto super especial vai destacar e apresentar drag queens afiadíssimas em busca da coroa do pop", contou.

As gravações já começaram, porém, não há uma data para a estreia. "Já que não posso dar mais spoiler, que tal já acessar a plataforma e aproveitar os conteúdos de qualidade e que a gente ama", emendou a artista.

As novidades no HBO Max têm sido divulgadas aos poucos. Angélica, 47, anunciou que foi contratada pela plataforma de streaming que estreou terça (29) no Brasil.

Em publicação no Instagram, a apresentadora afirmou que tem muitos projetos na nova casa e que em seu primeiro programa vai falar sobre astrologia. Ainda não há data.

"Muito feliz em dividir uma novidade com vocês. Entrei para o time HBO Max! Meu primeiro de muitos projetos na nova casa será comandar o programa Jornada Astral: esse nome já diz muita coisa, né? Quem é louca dos signos aqui?", brincou.

Após 24 anos na Globo, Angélica encerrou o seu vínculo fixo com a emissora em 2020 e passou a ser contratada por obra certa. Em 2020, ela comandou o Simples Assim e, no início deste ano, lançou no Globoplay o Cartas para Eva.