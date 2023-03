Pabllo Vittar conta que levará Lil Nas X à festa de Anitta

A artista também marcou presença no camarim do norte-americano. "Agradeci por toda a representatividade que ele leva para os eventos. Ele é sempre muito humilde, mas sabe que carrega uma responsabilidade grande".

Em entrevista ao Multishow, logo após o show de Lil Nas X, a drag queen falou que estará na comemoração de Anitta - e que levará o rapper norte-americano com ela. "Somos amigos de rede social faz tempo e hoje ele me convidou para cantar no palco para uma música que nem tinha sido lançada ainda. Fiquei feliz, a gente vai quebrar tudo no aniversário da Anitta", garantiu.

