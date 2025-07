Ozzy Osbourne amava carros, mas tirou carteira aos 61 anos após 19 reprovações

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath que morreu aos 76 anos nesta terça-feira (22), era colecionador de carros exóticos -mas um péssimo motorista. Foi reprovado 19 vezes e só conseguiu tirar a carteira de habilitação aos 61 anos, em 2009. Ele mesmo contou essa curiosidade em uma entrevista concedida em 2010 ao apresentador Howard Stern.

O "príncipe das trevas" admitiu que, mesmo habilitado, não conseguia estacionar. "Também não conheço nenhuma das placas de trânsito", confessou Ozzy, que revelou ter chegado algumas vezes embriagado para realizar as provas práticas. Em uma dessas ocasiões, segundo ele, um dos instrutores chegou a deixar um bilhete no para-brisa do veículo com os dizeres: "Senhor Osbourne, o senhor não passou no teste. Sugiro que não tente novamente".

Em um dos testes, Ozzy furou um sinal vermelho e, em duas outras oportunidades, os instrutores sequer quiseram entrar no carro com ele, de acordo com o ex-vocalista do Black Sabbath.

Na mesma entrevista, o cantor também admitiu que, por anos, dirigiu ilegalmente -tanto na Inglaterra, seu país de origem, quanto nos Estados Unidos, onde morou por décadas com a família. Ainda assim, mesmo após obter a carteira, dirigia por curtas distâncias. "[Isso porque] meu assistente começa a gritar, a dizer que vou bater em uma árvore", brincou ele.

Ozzy deixou viúva Sharon Osbourne, com quem foi casado por 43 anos, e seis filhos. Aimee, Kelly e Jack deste último casamento. Os outros três são do casamento com Thelma Riley, entre 1971 a 1982. Louis e Jessica Osbourne são filhos biológicos do casal, e Eliott Kingsley, fruto de um relacionamento anterior de Riley, foi adotado pelo cantor.