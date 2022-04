Oscar Schmidt diz que prefere 'programa melhor' a ver o irmão no BBB

Recentemente, Tadeu falou nas redes sociais sobre o início de sua carreira e comparou sua trajetória à do irmão, Oscar, que é um dos grandes nomes do basquete brasileiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de estar feliz pela ascensão do apresentador Tadeu Schmidt, o ex-jogador de basquete Oscar diz que prefere ver "programa melhor" do que o Big Brother Brasil 22 (Globo), reality comandado pelo irmão.

