Oscar Schmidt afirma que declaração sobre interrupção do tratamento contra o câncer 'virou uma confusão' e se diz curado

"Durante o período após a extração do tumor, Oscar realizou exames de rotina regularmente, inclusive ressonâncias magnéticas, acompanhando de perto a evolução do tratamento. Recentemente, a equipe médica informou que não seria mais necessário submeter-se às sessões, uma vez que, já há bastante tempo, não há qualquer sinal da doença em seu organismo. Diante deste cenário, recentemente Oscar encerrou o tratamento com sessões de quimio e não 'desistiu' do tratamento, como divulgado, recebendo alta médica", diz a nota.

O irmão do apresentador da Globo Tadeu Schmidt reforçou que não desistiu de realizar sessões de quimioterapia. Em nota, o maior jogador da história do basquete brasileiro informou que está bem de saúde e que fará apenas acompanhamento médico de rotina, uma vez que sua situação pode ser considerada como em remissão. Oscar é acompanhado pelo oncologista Olavo Feher desde 2013.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após dizer que decidiu abandonar o tratamento contra o câncer no cérebro, Oscar Schmidt se manifestou neste sábado (15) para explicar que havia recebido alta médica quando optou pela interrupção das sessão de quimioterapia. O ex-jogador de basquete contou que continuação do tratamento foi uma recomendação dos seus médicos, mas que ele está curado.

