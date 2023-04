Oscar cria cargo para aumentar a diversidade e a função social do grupo

"Seu vasto conhecimento da indústria cinematográfica e do quadro de membros da Academia, junto com seu comprometimento em nutrir uma comunidade global de cinema que seja diversa e igualitária, a torna a profissionais perfeita para este novo cargo", disse Bill Kramer, CEO da Academia.

Com o nome de chefe de filiados, impacto e indústria, o cargo terá como objetivos coordenar a integração de novos membros ao quadro da associação, rever regras e regulamentações, pensar mudanças estruturais para o grupo, aumentar o engajamento do Oscar com festivais de cinema ao redor do mundo, desenvolver programas de inclusão e patrocinar esforços para a sustentabilidade e a diversidade na indústria.

