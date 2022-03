'Os Simpsons' previu ataque da Rússia; relembre outras profecias acertadas da série

Em 2016, o recipiente do prêmio Nobel de economia foi Bengt Holmström. Em um episódio de "Os Simpsons" que foi ao ar em 2010, Millhouse apostava que o economista do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachussets, seria o vencedor.

Num episódio de março de 2014 retratando a Copa do Mundo, que aconteceria meses mais tarde, a animação previu um embate entre o Brasil e a Alemanha. A série, aliás, apontou corretamente a Alemanha como campeã do torneio, mas sem a humilhação do 7 a 1.

No entanto, no fim da década de 1990, o empresário já havia declarado interesse em disputar o cargo, o que inspirou os criadores da série.

À frente da série hoje, o roteirista Al Jean afirmou à revista especializada americana The Hollywood Reporter que considera a coincidência "muito triste". "Há esse tipo de previsão [nos 'Simpsons'] em que fazemos referência a algo que ocorreu no passado e que se repete —esperamos que não, mas infelizmente, acontece."

Assim, depois da revelação, o episódio mostra tanques escondidos em carros alegóricos num desfile em frente ao Kremlin ocupando Moscou, o Muro de Berlim brotando do chão e Lênin, adormecido em um caixão de vidro, ressuscitando, repetindo como um zumbi que "é preciso acabar com o capitalismo".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em suas mais de três décadas no ar, a animação "Os Simpsons" praticamente conquistou o título de Nostradamus contemporâneo —é recorrente que as situações absurdas que a animação narra se tornem realidade tempos depois, assim como o vidente francês acertou diversas das profecias que fez na Idade Média.

