Oruam sai em defesa de Poze do Rodo após prisão: 'O cara é exemplo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Oruam publicou nesta quinta-feira (29) um vídeo nas redes sociais no qual defende MC Poze do Rodo após a prisão dele, no Rio de Janeiro. Em depoimento, Oruam afirma que o Estado os envergonha e que o amigo não pertence a nenhuma facção criminosa.

"O Estado gosta de envergonhar. Algemaram ele, nem precisa disso. O cara é exemplo para várias pessoas. Todo mundo sabe que isso é uma mentira. Ele é cantor de baile de favela, não é envolvido com facção. Maior covardia. Por isso que 'nós é' revoltado", disse.

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro prenderam na manhã desta quinta-feira (29) o MC Poze do Rodo, investigado por apologia do crime e por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho (CV). A prisão ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.

Conforme as investigações, o cantor faz shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV, com a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis, garantindo a "segurança" do artista e do evento.

A investigação aponta também que o repertório das músicas faz apologia do tráfico de drogas, do uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais.

Assim como Poze, Oruam também passou pela prisão em 2025. Em fevereiro, ele foi detido durante blitz e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi autuado em flagrante por direção perigosa e teve fiança arbitrada.

Naquele mesmo mês, durante uma operação policial, agentes encontraram o foragido Yuri Pereira Gonçalves, 25, na residência do rapper, que acabou autuado em flagrante pelo crime de favorecimento pessoal. Em sua defesa, Oruam disse que não sabia que o homem era procurado.