Orlando Drummond ganha boneco do Vingador e agradece com a voz do vilão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Orlando Drummond recebeu um presente que vai encher de nostalgia os fãs do desenho "Caverna do Dragão": uma pequena estátua do vilão Vingador montado em seu cavalo. O ator, que também tem uma respeitada carreira como dublador, deu vozes a personagens icônicos, como Scooby-Doo, Alf, Popeye e, claro, ao Vingador.

"Hoje fui surpreendido com essa estátua maravilhosa que o pessoal da Iron Studios enviou para mim. Muito obrigado pelo carinho e pelo lindo trabalho que vocês fazem! O Vingador ocupa um lugar importante na minha carreira e na infância de tantas pessoas! Agora fará parte da decoração do meu escritório, onde guardo as melhores lembranças da minha carreira e da minha vida! Obrigado! Muito obrigado!", compartilhou o primeiro intérprete do Seu Peru, personagem da Escolinha do Professor Raimundo.

Drummond agradeceu o presente não só com uma mensagem, mas fazendo a voz do Vingador em um vídeo postado no Instagram neste domingo (15). Além disso, ele compartilhou fotos do mimo e também da carta que recebeu enaltecendo seu trabalho.

No dia 18 de outubro, o artista comemorou 101 anos e fez uma postagem nas redes sociais para comemorar a data. "Hoje completo 101 anos de vida. Agradeço a minha família, meus amigos e a todos que me acompanham pelo carinho recebido durante todo esse tempo. São 101 anos de muito amor e humor. Obrigado por mais um ano!", escreveu na ocasião