Operação de trens para The Town é normalizada após falhas e lentidão

O The Town começa neste sábado (2) com a expectativa de levar ao público ao longo de cinco dias mais de cem artistas, incluindo nomes como Ludmilla, Luísa Sonza, Foo Fighters, Ney Matogrosso e Maroon 5.

A estação ficará aberta durante a madrugada, quando acabam os shows, para embarque. As demais estações, de todas as linhas, ficarão abertas para desembarque.

A entrada do Autódromo de Interlagos, onde acontece o The Town, fica a cerca de 700 metros da estação Autódromo.

Embora seja possível acessar o evento por meio de carros particulares, a organização do festival diz que o ideal é usar o transporte público. Isso porque as ruas do autódromo terão trechos parcialmente bloqueados, o que dificulta o embarque e o desembarque de carros.

O problema fez com que os trens operassem em velocidade reduzida e com mais tempo de parada. A empresa diz que eles já voltaram a operar normalmente.

De acordo com a ViaMobilidade, que administra a linha 9-Esmeralda, os atrasos foram causados por uma falha no sistema elétrico na região de Primavera-Interlagos.

Nas redes sociais, usuários relataram lentidão dos trens, com alguns deles parados cerca de 40 minutos na linha 9-Esmeralda, que leva para Interlagos, onde o evento acontece. Além disso, o público reclamou da superlotação e do calor dentro dos vagões.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O público que decidiu ir ao The Town usando transporte ferroviário enfrentou transtornos neste sábado, primeiro dia do festival.

