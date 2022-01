Operação brasileira da Tinta-da-China passa à Quatro Cinco Um

A Tinta-da-China se torna, então, um selo literário ligado a uma revista, relação semelhante à que o Suplemento Pernambuco tem com a Cepe Editora, para citar um caso brasileiro. Segundo Werneck, a Quatro Cinco Um já conta com uma estrutura capaz de incorporar toda a operação.

"‹Werneck, que já foi editor na Companhia das Letras, na Cosac Naify e neste jornal antes de fundar a Quatro Cinco Um com Fernanda Diamant, cita a sensação de ter "ganhado na loteria" com a notícia.

Desde sua publicação, em 2018, a fundadora Bárbara Bulhosa afirma ter enfrentado um cenário de dificuldades financeiras e logísticas que a levaram a reconsiderar a operação no Brasil. Fatores como a crise das redes Saraiva e Cultura e a eclosão da pandemia levaram a editora à incerteza sobre as condições de continuar publicando além-mar.

