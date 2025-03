Odete Roitman é superatual e encarna a elite do atraso, diz Debora Bloch sobre vilã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Debora Bloch vai viver uma das vilãs mais famosas das novelas, Odete Roitman, no remake de "Vale Tudo", que estreia no fim de março.

Em entrevista ao Globo, Bloch diz que a personagem continua atual e representa as piores características da elite brasileira, como o atraso, a arrogância e o preconceito. "A nossa herança colonial e escravagista e revela como o Brasil foi fundado por uma elite que não se importa com o país, apenas com seus próprios interesses e privilégios", diz. "Odete encarna a elite do atraso", completa.

Sobre a vilã, continua: "Ela reclama que o Brasil é um país subdesenvolvido, mas não percebe que o pensamento dela é que é responsável por isso. 37 anos atrás, já representava um pensamento retrógrado, uma visão de mundo pouco humanista, focada no lucro e na meritocracia. Quando a gente pensou que ia viver a volta de ideias tão conservadoras e autoritárias? Odete, infelizmente, é superatual".

A atriz destaca que não tem nada a ver com sua personagem na trama. "O texto é muito bom e estudá-lo é um barato, acabo me divertindo com a personagem. Ela tem certa inteligência e um sarcasmo que traz humor", afirma. "Também não convivo com mulheres como Odete, mas claro que conheço algumas. Costumam ser prepotentes, narcisistas e jogam com o poder e o dinheiro. Sei bem como funcionam", completa.