'O silêncio é a arma mais importante', desabafa Leandro Lehart ao completar 51 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Leandro Lehart completou 51 anos nesta quarta-feira (25) e reuniu alguns amigos em uma festa na bairro Jardim São Bento, zona norte de São Paulo. O vocalista do Art Popular compartilhou alguns momentos da comemoração, quando até discursou em agradecimento as presenças dos amigos e familiares. Lehart evitou mencionar diretamente a condenação por estupro e cárcere privado de uma mulher, mas falou sobre a "maldade das pessoas" e o poder do perdão.

"As pessoas maldosas que entraram pelo nosso caminho, a gente deve perdoar. Façam isso sempre, sempre. Em algum momento da vida, você vai sentir ódio, vontade de gritar, mas, depois de um tempo começa a perceber que o silêncio é a arma mais importante que Deus pode te dar", começou.

Em setembro do ano passado, Leandro foi condenado por estupro e cárcere privado contra uma mulher em outubro de 2019. A pena foi de nove anos e sete meses e previa regime inicial fechado, mas o juiz decidiu que o cantor poderia recorrer em liberdade. A defesa do líder do grupo Art Popular apela da sentença da Justiça de São Paulo.

O cantor sempre negou a violência contra Rita de Cássia Corrêa. Ela alegou ter que sofreu um abuso grotesco e teve a vida destruída. Eles se conheceram em 2017 e tiveram um relacionamento por dois anos. "Estou sendo vítima de uma grande injustiça, mas a verdade vai prevalecer em breve", disse Leandro através de um comunicado divulgado na ocasião em que o episódio se tornou público e ganhou grande repercussão também no mês de setembro de 2022..

Por fim, Lehart anunciou na festa ter perdoado todas as maldades feitas contra ele. "Nos últimos meses, várias vezes que eu ajoelhei no meu quarto sozinho, justamente para poder chegar neste momento, nos meus 51 anos de idade, e dizer: estou pronto para seguir em frente. Todas as maldades que foram feitas nos últimos tempos, eu as perdoei."