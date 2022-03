O que já se sabe sobre 'Girl from Rio', novo disco de Anitta, que terá 'Envolver'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três anos depois do lançamento de seu último álbum, "Kisses", o novo disco de Anitta, "Girl from Rio", está previsto para ser lançado em abril. O nome do disco vem da canção homônima lançada no primeiro semestre do ano passado, que não fez grande sucesso, mas que recebe novas expectativas a partir da boa recepção de "Envolver", single da artista que tem feito grande sucesso nas redes sociais e que estará incluída no novo álbum.

Lançada no final de 2021, "Envolver" chegou recentemente à sétima posição no Spotify e fez da cantora a primeira brasileira no top dez global da plataforma de streaming. A música parece ter sido o golpe certeiro após várias músicas que acenavam ao público internacional, como "Boys Don't Cry" e "Faking Love".

Veja o que já se sabe a respeito do novo disco de Anitta.

Ritmos brasileiros

Anitta sempre defendeu sua vontade de expandir o funk para o resto do mundo e, por isso, optou por explorar diferentes ritmos brasileiros no novo disco "Girl from Rio".

"'Girl from Rio', para mim, é um álbum que traz toda a essência do Brasil nos ritmos, nos visuais, na essência. Nele tem funk, forró, pagodão baiano, ritmos brasileiros. Um projeto feito por uma mulher brasileira para o mundo", diz Anitta.

Exportação

Se seu novo projeto é uma valorização de sua origem brasileira, a cantora vai apostar mais uma vez na exportação da cultura do país. Ao que se sabe até o momento, todas as letras de "Girl from Rio" serão cantadas em inglês e partes em espanhol, na tentativa de aumentar o alcance entre plateias do exterior.

Narrativa

A julgar pela sequência entre "Girl from Rio" e "Boys Don't Cry", o disco terá músicas que podem compor uma narrativa. A faixa que dá nome ao álbum narra como a garota do Rio de Janeiro ganhou o mundo. Se a canção faz um sample de "Garota de Ipanema" com batidas de um trap suave, "Boys Don't Cry" aposta em um pop radiofônico na esteira do que vem fazendo sucesso nos Estados Unidos nos últimos anos.

Produtores de luxo

Entre as apostas de Anitta para o sucesso de seu novo álbum, uma das principais é a produção com nomes consagrados do pop internacional. Para o single "Boys don't Cry", por exemplo, a tarefa esteve a cargo de um peso-pesado, o sueco Max Martin, que já trabalhou com quase todo mundo no universo pop, de Lady Gaga a Ed Sheeran, de Adele a Katy Perry.