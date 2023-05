Vídeos: Beyoncé nota fãs brasileiros durante abertura da 'Renaissance World Tour'

“Eu estou vendo que o Brasil está aqui.” — Beyoncé #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/RTUEV019ap — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023

Após longos sete anos sem fazer um show, Beyoncé está de volta aos palcos. A cantora parou os fãs de todo o mundo nesta quarta-feira (10) com a estreia da "Renaissance World Tour" e no primeira apresentação da turnê em Estocolmo, Suécia, a diva pop percebeu a presença de muitos brasileiros. "Vejo que o Brasil está na casa", disse ela para delírio dos admiradores nacionais.

Nós oramos e ela escutou as orações! Beyoncé levou “MY POWER” para a #RenaissanceWorldTour! pic.twitter.com/OmAv2VQep4 — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) May 10, 2023

Beyoncé acabou causando também furor nos fãs mundiais nas redes sociais que assistiam a apresentação por transmissão de outros seguidores, os beyhives. Além de fãs anônimos, famosos como Marcus Majella e Thales Bretas, o viúvo de Paulo Gustavo, também estavam na apresentação e em lugares de destaque: perto do palco. Eles comparam entradas avaliadas em R$ 15 mil que davam acesso a lugares privilegiados, onde a cantora circulou por vários momentos em quase três horas de show.

VAI COM CALMA, BEYONCÉ! Sabem a primeira mulher do mundo? Então, vejam ela performando “PURE/HONEY” na #RenaissanceWorldTour: pic.twitter.com/pfyKtWqxr6 — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) May 10, 2023

A estreia da tour de "Renaissance" fez o espetáculo virar trend topic no Twitter e a diva pop surpreendeu o público ao "voar" montada em seu cavalo icônico símbolo do álbum de mesmo nome da turnê.

Com 35 músicas, o show celebra o primeiro ato do último álbum de Beyoncé, "Renaissance". No setlist sucessos como "Dangerously in Love 2", "I'm That Girl", "Crazy In Love", "Alien Superstar", "Sweet Dreams", "Cuff It", " Run the World (Girls)","Hated", "Summer Renaissance", entre outros. A artista ainda usou um trecho de "Toxic", de Britney Spears, no medley com "Thique" e "End Of Time".