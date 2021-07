'O Alquimista', de Paulo Coelho, vira filme produzido por Will Smith

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso em vários países, o livro "O Alquimista", do brasileiro Paulo Coelho, finalmente vai ganhar versão cinematográfica, com estreia prevista para o final de 2022. As gravações devem começar em setembro no Marrocos, de acordo com o site Deadline.

O elenco será formado pelos atores Sebastian de Souza, Tom Hollander, Shohreh Aghdashloo, Jordi Molla, Youssef Kerkour e Ashraf Barhom, entre outros. A direção é de Kevin Frakes, que foi produtor de filmes como "Vidro" (2019) e "Hereditário" (2018).

O diretor também co-escreveu o roteiro com Ryan Kreston. Ele também será um dos produtores junto com um dos maiores astros de Hollywood, o ator Will Smith.

"O Alquimista" é um best-seller internacional e detém o recorde de livro traduzido para mais idiomas no mundo. Ele conta a história de Santiago, um pastor do sul da Espanha que sai em uma jornada épica após ter um sonho profético.

Os direitos de adaptação do livro de Paulo Coelho para o cinema foram vendidos inicialmente para a Warner Bros em 1994. Contudo, o projeto nunca havia saído do papel.

"Quando você realmente quer que algo aconteça, todo o universo conspira para que o seu desejo se torne realidade", declarou Frakes. "Há muito tempo meu sonho era trazer essa história para o mundo, e agora podemos fazer isso de uma forma que corrobore com a visão de Coelho, com um elenco e equipe que representam o apoio global para 'O Alquimista'."

Também estão ligados ao projeto o diretor de fotografia Claudio Miranda, o editor Steve Rosenblum e o compositor Carter Burwell, todos indicados ao Oscar. Os figurinos estão a cargo de Arjun Bhasin e o design de produção ficará com Dominic Watkins.