   Compartilhe este texto
Nilton Lins

'O Agente Secreto' está entre favoritos ao Oscar da revista The Hollywood Reporter

Por Folha de São Paulo

11/10/2025 21h00 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista norte-americana Hollywood Reporter colocou "O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, no rol dos favoritos ao Oscar de 2026.

Segundo a publicação, o longa figura entre os mais cotados nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro e melhor filme internacional.

A produção escolhida pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na premiação se passa durante a ditadura militar nos anos 1970, mesma época retratada em "Ainda Estou Aqui", vencedor da categoria internacional neste ano.

Wagner Moura em cena de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho Victor Juca Divulgação Um homem está em uma cabine telefônica amarela, segurando um telefone vermelho. Ele usa uma camisa branca e jeans escuros, com uma expressão pensativa. Ao fundo, há uma parede coberta com várias fotos em preto e branco de pessoas, algumas com nomes visíveis, como 'CIB SAMPÃO' e 'MARCO PIERRE'. **** As listas, afirma a revista, são baseadas nas campanhas que as produções vêm fazendo, em conversas com os votantes da premiação e em análise de levantamentos estatísticos.

Entre os concorrentes de melhor filme aparecem "Uma Batalha Após a Outra", do diretor Paul Thomas Anderson; "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", da cineasta chinesa Chloé Zhao; e "It Was Just an Accident", do iraniano Jafar Panahi, entre outros.

Nos favoritos a melhor direção, Kleber Mendonça Filho aparece ao lado de Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler e Joachim Trier.

Wagner Moura, por sua vez, aparece ao lado de Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons e George Clooney na disputa para melhor ator.

Com roteiro de Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" está entre os preferidos na disputa da categoria ao lado de "Sentimental Value", de Joachim Trier e Eskil Vogt; "Pecadores", de Ryan Coogler, "Casa de Dinamite", de Noah Oppenheim, e "Jay Kelly", de Noah Baumbach e Emily Mortimer.

Já entre os favoritos de filme internacional, o longa aparece ao lado de "Sentimental Value", da Noruega, "It Was Just an Accident", da França; "No Other Choice", da Coreia do Sul e "2000 Meters to Andriivka", da Ucrânia.

Bastidores da Política - OAB escolhe o lado do atraso Bastidores da Política
OAB escolhe o lado do atraso

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


11/10/2025

José Loreto assume namoro com atriz de 'Vale Tudo'

11/10/2025

Wagner Moura revela motivo de não fazer novelas desde 2007: 'É muito tempo'

11/10/2025

Diane Keaton virou ícone fashion com 'estilo agênero' que desafiou padrões

11/10/2025

Virginia Fonseca diz que deu segunda chance para Vini Jr: 'Estamos conversando'

11/10/2025

Copacabana Palace nega propaganda negativa e brinca com morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

11/10/2025

Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos

11/10/2025

Domithila Cattete fala sobre legado de 'Pssica' em sua vida: 'Recebi feedbacks até em mandarim'

11/10/2025

Sei que estava horrível, diz Bruna Griphao sobre o vestido que usou em casamento

11/10/2025

Mulher traída viraliza ao se 'vingar' jogando sete quilos de glitter no carro do ex

11/10/2025

Franciny Ehlke se casa hoje com bilionário Tony Maleh na Itália

11/10/2025

Cantor argentino é assassinado na Cidade do México

11/10/2025

Festival do Rio termina após 'O Agente Secreto' e seleção parruda sobre a vida LGBT+

11/10/2025

Casa onde Jacqueline e John Kennedy moraram antes da presidência está à venda

11/10/2025

Festival Sesc Jazz reúne 27 artistas em shows do gênero em São Paulo

11/10/2025

Maira Cardi atualiza estado de saúde de Thiago Nigro após cirurgia

11/10/2025

Debora Bloco reúne fãs de 'Vale Tudo' nas ruas do Rio e celebra personagens da novela

11/10/2025

Angelina Jolie relata divórcio 'traumático' de Brad Pitt e fala em dificuldades financeiras

11/10/2025

TV Aparecida investe em dramaturgia e escala Isabel Fillardis para representar Nossa Senhora

11/10/2025

Débora Bloch destaca o empoderamento de Odete Roitman no remake de Vale Tudo

11/10/2025

'O Último Episódio' é delicado conto juvenil que retrata a periferia

11/10/2025

Querem nos deixar limitados ao identitarismo, diz Itamar Vieira Junior, com novo livro

11/10/2025

Programação da TV aberta neste domingo (12)

10/10/2025

Sônia Andrade, pioneira da videoarte no Brasil, é revista em série de obras históricas

10/10/2025

Barrada de festa em A Fazenda 17, Yoná molha roupas de cama dos peões

10/10/2025

Lexa se casa no Rio com a presença de famosos

10/10/2025

MC Carol desabafa nas redes após ataques de ódio

10/10/2025

Ex-galã da Globo participa de ato pela anistia e acusa esquerda por 8 de janeiro

10/10/2025

Kanye West não irá mais se apresentar no Autódromo de Interlagos, afirma produtora

10/10/2025

Victoria Beckham revela luta contra distúrbios alimentares em novo documentário


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!