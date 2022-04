Número 2 de Mario Frias deixa o cargo para se candidatar a deputado

As mudanças todas indicam que a pasta da Cultura seguirá com perfil bastante conservador.

Mais cedo na quinta-feira, quem deixou o cargo foi o secretário Mario Frias, que se lançou como candidato a deputado federal por São Paulo. No seu lugar entrou Hélio Ferraz de Oliveira, que era seu adjunto e com quem Frias viajou para Nova York na polêmica viagem de R$ 39 mil para encontrar um lutador de jiu-jítsu.

Também foram exonerados nesta quinta outros nomes do primeiro escalão da Cultura. O secretário nacional do Audiovisual, Felipe Cruz Pedri, será substituído por Jessyca Hellen Ferreira Paulino, e o secretário nacional de Direitos Autorais, Felipe Carmona Cantera, cede sua cadeira para Jéssica Pinto Lima.

Sua exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de quinta (31). No Twitter, ele agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e a Mario Frias, o agora ex-secretário da Cultura, pela confiança e amizade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de desidratar a Lei Rouanet, diminuindo os cachês dos artistas contratados com verba do mecanismo e dificultando relações perenes de patrocínio, o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciuncula, deixou a Secretaria Especial da Cultura. Ele vai concorrer a deputado federal pela Bahia, seu estado natal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.