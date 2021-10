Novo elenco do Encrenca comemora 1º mês na apresentação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a completar um mês no ar com nova formação, o elenco do Encrenca (RedeTV!) celebra a oportunidade de apresentar o programa de maior audiência da emissora e segue no trabalho para tornar o formato mais divertido e renovado, trazendo "a cada domingo uma nova história para contar", diz Viny Vieira.

Os apresentadores, além de Vieira, são Júlio Cocielo, Victor Sarro, Fernanda Keulla e Caio Pericinoto, foram anunciados no final de setembro com a promessa de uma "inovação na dose certa", porém sem deixar para trás marcas do humorístico, como o quadro Zap Zap, a interação com o público e os prêmios do programa.

Para novidades, Vieira afirma que ao lado da direção do programa, realizada por João Kléber e Rafael Paladia, estão sendo gravados quadros inéditos com novos personagens e esquetes externas. "[O quadro] 'Sarcástico', por exemplo, traz as notícias da semana e nele eu imito o Tadeu Schmidt e o Nelson Rubens".

"O primeiro mês do Encrenca foi tudo muito surpreendente para toda equipe", completa a humorista Fernanda Keulla, ressaltando vê a resposta positiva do público nas redes sociais e na audiência, que teve média de 3,8 pontos na Grande São Paulo, no mês de setembro.

João Kléber afirmou, em recente entrevista à Folha de S.Paulo, que, nos últimos meses, os índices de audiência do Encrenca estavam entre 3 e 3,5 pontos, também na Grande SP (cada ponto equivale a cerca de 76 mil domicílios), e a meta era continuar no topo.

Agora, o humorístico também passou a receber plateia ao vivo no set das gravações. Segundo um comunicado da emissora, o programa recebe cerca de 25 pessoas, todas devidamente vacinadas com as duas doses, respeitando o distanciamento, utilizando máscaras e com álcool gel disponível.

Cocielo conta que sonhava em apresentar um programa de auditório, com um termômetro em tempo real. "Quando tem plateia, a energia do estúdio redobra, temos a resposta ali na hora se a galera está gostando."

Sarro completa dizendo que todos têm muito respeito pela história do Encrenca e por tudo o que foi criado pelo antigo elenco, formado pelos humoristas Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos. "Tenho que dar os parabéns para eles por tudo que construíram", diz, "[chegamos] para tentar dar um pouquinho da nossa cara ao formato e manter o sucesso do Encrenca nesses sete anos na emissora".

UM NOVO PASSO

Apesar de a maioria dos apresentadores já ter alguma experiência com televisão, todos afirmam que sabem a responsabilidade de carregar o nome do programa, e revelam ter algumas inspirações.

Cocielo, que já trabalhou no Pânico na Band e comanda seu canal no YouTube há 10 anos, afirma que sua principal referência é a história e carreira dos companheiros e de si mesmo. "É um novo passo para mim [apresentar o Encrenca]", comenta, "cada um está colocando as próprias características na atração, por isso nossa referência somos nós mesmos".

Caio Pericinoto diz que sua referência também vem da Internet e do seu trabalho no YouTube, e afirma: "Estamos todos fazendo o nosso melhor para a atração". Já Sarro afirma que tem nomes como Ronald Golias, Marcos Mion e Fábio Porchat em suas inspirações para o trabalho. Por fim, Keulla afirma que "como referência, é claro, tenho o nosso rei do humor, o Chacrinha".