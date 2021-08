Novo depoimento sobre a morte de MC Kevin causa revolta nos pais do cantor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os pais de MC Kevin, que caiu do quinto andar da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, ficaram revoltados ao serem informados sobre as novas revelações sobre a morte do filho, que ocorreu em maio deste ano.

Segundo informações divulgadas em uma reportagem do Domingo Espetacular (Record), uma nova testemunha, o cantor português Fernando Dimmy Jr., ouviu pedidos de socorro de Kevin quando estava pendurado no parapeito do hotel. Dimmy afirmou que um amigo do artista estava no local, ouviu os pedidos de socorro e não ajudou ele.

"Meu filho foi uma vítima. Ele era o único de coração puro. O resto tudo falso, mentirosos, mas Deus tudo vê e a Justiça vai ser feita", disse Valquíria Nascimento, a mãe do cantor. "Perdi meu filho por muitas pessoas malditas. Tá todo mundo mentindo, isso sim. Desgraçados, agora eu vou atrás de cada. Ninguém vai ter paz. Ninguém, malditos".

Para o pai do cantor, Agnaldo Bueno, o filho não teria pulado se não tivesse sido incentivado. "Que a justiça seja feita", disse.

A nova testemunha estava em um hotel ao lado do local onde MC Kevin estava hospedado com amigos e com a mulher, a advogada Deolane Bezerra. Dimmy afirma ter assistido toda a cena da tragédia e acredita que o cantor foi incentivado a tentar fugir do quarto onde estava com uma garota de programa.

RELEMBRE O CASO

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, 23, conhecido como MC Kevin, morreu após cair do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 16 de maio.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu uma ocorrência por volta das 18h15. De acordo com a corporação do quartel da Barra da Tijuca, o cantor foi levado para o hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul da cidade, em "situação vermelha, ou seja, grave", mas não resistiu aos ferimentos, morrendo pouco tempo depois de dar entrada no pronto-socorro.

Um laudo concluído pelo IML (Instituto Médico Legal) apontou o uso de droga sintética MD e cafeína. O laudo pericial sobre a morte de MC Kevin concluiu que a queda "teve como causa aparente um acidente".

Segundo o laudo, ao qual o F5 teve acesso, o músico apresentava três fraturas na região da face --osso nasal, maxilar e mandibular--, e em outras dez costelas, sendo nos "sétimos primeiros arcos costais anteriores a esquerda e três primeiros posteriores à esquerda".

Ainda de acordo com o laudo do IML, MC Kevin apresentava também hemorragia subaracnóidea difusa (no espaço entre o cérebro e a membrana que o reveste) e hemorragia subdural em região occipital (entre o encéfalo e o crânio).

CARREIRA

Conhecido por sucessos como "Cavalo de Troia", "Favelado Vencedor" e "O Menino Encantou a Quebrada", Kevin contava com 8,6 milhões de seguidores no instagram e 537 mil no YouTube. O artista já fez parcerias com outros artistas do gênero como MC Guimê e Igu.

Nascido na Vila Ede, bairro da zona norte de São Paulo, lançou o último álbum "Fênix", recentemente.

Pouco mais de um mês antes de morrer, MC Kevin lançou a faixa "Minha Última Música". A letra, que trata de alguém que trocou o crime pela música e que "vê o melhor da vida sempre andando pra frente" traz também momentos melancólicos. Em um trecho a canção fala sobre "parar", "dar um tempo" para repensar a vida.