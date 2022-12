Nova temporada de 'Casamento às Cegas Brasil' vai debater gordofobia, machismo e racismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amor às cegas dá casamento? Essa é a pergunta que o reality Casamento às Cegas Brasil (Netflix) responde mais uma vez em sua segunda temporada, que chega à plataforma de streaming no dia 28 de dezembro com mais DRs, discussões sociais e, claro, românticos buscando o amor de suas vidas.

Assim como na primeira temporada, o reality segue com apresentação de Camila Queiroz e Klebber Toledo. A dinâmica também permanece a mesma: os participantes conversam às cegas, decidem com quem vão se casar, embarcam para uma lua-de-mel (desta vez na floresta amazônica) e, após passar a fazer parte da rotina um do outro, eles decidem pelo "sim" ou "não" no altar.

A temporada já começa trazendo um misto de emoções e discussões socialmente relevantes. Temas como gordofobia, machismo e racismo são discutidos entre os casais -e até entre os competidores do mesmo sexo, que chegam a ter discussões acaloradas.

Além disso, logo nos primeiros episódios, os fãs do reality já poderão acompanhar DRs entre competidores, choros, ciúmes e momentos de esquentar os corações apaixonados. Conversas sobre a relação com os filhos, com a família, profissão e a importância do sexo também aparecem bastante nos momentos em que eles se conhecem.

Nessa edição, o programa contará com 10 competidores principais e, assim como na primeira temporada, todos chegam prontos para sair casados das gravações. A sequência será dividida em três partes: a segunda estreia no dia 4 de janeiro e a terceira, no dia 11.

CASAMENTO ÀS CEGAS BRASIL

Quando: 4 episódios em 28/12, 4 em 04/01 e 2 episódios finais em 11/01

Onde: Netflix