Nova mansão de Larissa Manoela tem três andares e vale R$ 4 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Larissa Manoela, 22, se casou de surpresa com o ator André Luiz Frambach, 26. Agora, ambos poderão viver na nova mansão adquirida pela artista que vale cerca de R$ 4 milhões e está localizada no Recreio, zona oeste do Rio.

Com três suítes, uma delas master, o casarão ainda conta com área externa ampla com piscina aquecida, churrasqueira e forno de pizza. A propriedade pertencia à influenciadora Evelyn Regly e tem mais de 380 metros de área construída, distribuídos em três andares.

No primeiro, há uma sala que possui três ambientes. Existe ainda um lavabo, cozinha equipada e dependência completa.

No segundo estão os três quartos. O maior closet fica justamente no ambiente em que o casal dorme. Já no terceiro andar da mansão há um sótão e um espaço com mais ambientes.

A atriz anunciou nas suas redes sociais nesta segunda-feira (18) que havia se casado com o ator após um ano e meio de relacionamento.

O casamento foi confirmado pela assessoria dos atores ao site F5. Larissa e André estavam noivos desde o fim de 2022. A atriz apostou em um vestido curto e clean para a cerimônia, enquanto André investiu em um terno branco.

Em fotos, o casal aparece juntinho durante o matrimônio, enquanto lágrimas rolam. Famosos como Ana Hickmann deram parabéns aos noivos.