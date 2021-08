Nora de Glória Menezes mostra foto inédita da atriz: 'A família está unida'

Tarcísio contraiu o coronavírus junto à sua mulher, Glória. Eles estavam juntos desde 1962 e haviam completado a vacinação contra Covid-19 em abril. Desde então, o casal estava isolado no sítio da família, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Um dos grandes nomes da TV brasileira, Tarcísio Meira morreu, no dia 12 de agosto. O ator recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 em 6 de agosto e não resistiu às complicações decorrentes do vírus.

A nora de Glória fala que o dia com sol foi um convite para um passeio pela cidade. "Hoje, o sol nos convidou para um passeio de carro. A gente passeou pela cidade e foi muito bom. E eu estou feito uma escoteira. Sempre alerta e sempre às ordens", escreveu Mocita no Instagram.

Mocita diz que a família está unida para tentar amenizar a dor da sogra pela perda do marido. "Por aqui, a família está unida, como uma engrenagem de amor. Cada um dá o melhor de si, num revezamento afetivo - com o único objetivo de amenizar a dor da nossa rainha"

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.