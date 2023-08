Nora de Faustão já precisou de um transplante de coração para a filha

Fausto Silva, 73, entrou na fila do SUS para um transplante de coração. Internado no hospital Albert Einstein desde o dia 5 de agosto, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e agora aguarda por um doador compatível. No ano passado, Faustão chegou a fazer uma campanha de conscientização para estimular a doações de órgãos ao lado do médico que cuida da sua saúde.

