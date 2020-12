Noivo de Ivy diz que vai fazer de tudo para reestabelecer a família após suposta traição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o cancelamento do casamento com a ex-BBB Ivy Moraes, o empresário Rogério Fernandes afirmou que vai fazer de tudo para "restabelecer a família". Os dois são pais de um menino de três anos. Ele fez a declaração em suas redes sociais na noite desta quarta (2)."Estamos em um momento delicado, mas eu vou lutar com todas as forças que há nesse mundo para reestabelecer a minha família e nossa vida em Deus... e farei isso até a última esperança me restar", escreveu.

O casamento aconteceria no próximo dia 10 em Cancún, no México. O anúncio do cancelamento da celebração foi feito na quarta (2) após a grande repercussão de uma suposta traição de Fernandes. A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, disse ter recebido prints e áudios de uma conversa entre o empresário e uma mulher de 30 anos. Segundo ela, os dois teriam se encontrado no final de outubro, quando Ivy teria viajado a trabalho para Angra dos Reis, no Rio.

Depois que a suposta traição veio à tona, Ivy chegou a se manifestar sobre o assunto. Na segunda (30), a ex-BBB disse que ela e o marido tinham passado por um momento difícil um mês e meio antes e se afastaram. "Foi quando o fato aconteceu", afirmou.

"Fiquei sabendo desse acontecimento há alguns dias, nós já havíamos conversado e resolvido sobre isso, porém só agora tornou-se público! Sabemos que nenhum relacionamento é perfeito, buscamos sabedoria em Deus e estamos nos ajustando como família", completou, acrescentando que a celebração do casamento estava mantida.

Dois dias depois, porém, a união foi cancelada. Em seu relato no Instagram, Fernandes afirma que Ivy é uma "mulher única", "que não merece estar debaixo de julgamentos e da crueldade da internet e principalmente da minha falha como marido independente do contexto, se estávamos separados ou não".