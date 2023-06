Noah Schnapp vai a sua primeira Parada LGBTQIA+ após revelar que é gay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Noah Schnapp, de 18 anos, que interpreta o personagem Will em "Stranger Things", foi a sua primeira Parada do Orgulho LGBTQIA+ desde que revelou ao público sua sexualidade. O ator americano publicou registros do momento em seu Instagram com a legenda "Primeiro Orgulho".

Schnapp foi ao evento junto aos seus pais e alguns amigos. Nas fotos, aparece com uma blusa com a frase "Straight Out of the Closet", ou "Direto de Fora do Armário", em português.

O ator revelou que é gay, em um post publicado no TikTok em 5 de janeiro. "Quando finalmente disse aos meus amigos e a minha família que sou gay depois de passar 18 anos assustado no armário e tudo que disseram foi 'nós sabemos'", escreveu o ator no vídeo.

Na legenda, disse que acha que é mais parecido com Will do que pensava. Fãs de Stranger Things especulam há temporadas sobre a sexualidade do personagem e uma possível paixão por seu melhor amigo, Mike -que ficou ainda mais explícita na última temporada.