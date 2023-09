No The Town, Nicole Bahls fala sobre vontade de ir para o BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É bem provável que Nicole Bahls seja a ex-Fazenda e ex-panicat preferida do público. No camarote VIP do The Town nesta quinta-feira (7), a apresentadora atendeu e posou para fotos com vários fãs.

Mesmo com todo o reconhecimento, Nicole diz que gostaria de participar do BBB: "É bom para todo mundo. O boleto não chega para pagar, você concorre a prêmios". Ela diz que só não foi ainda porque Boninho, diretor do programa, não a chamou.

"Me sinto muito feliz e realizada, mas BBB muda a vida de todo mundo", disse a modelo.

Sua mansão de 12 quartos na região metropolitana do Rio de Janeiro faz sucesso nas redes sociais. Os animais que Nicole domestica são nomeados em homenagem a famosos, como a cabra Camila Queiroz e as galinhas Maiara e Maraísa.