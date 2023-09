No The Town, MC Don Juan disputa com Foo Fighters e canta para plateia vazia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Poucas dezenas das cerca de 100 mil pessoas que foram ao The Town neste sábado (9), assistiram ao show do MC Don Juan. O funkeiro fechou a programação do palco Factory com um show que começou dez minutos antes da apresentação da banda Foo Fighters, a principal atração do dia.

É reflexo da desvalorização do funk, que ainda engatinha na tentativa de alcançar os grandes festivais. O The Town até levou os MCs Hariel, Cabelinho e Ryan SP para abrirem a programação do palco principal no sábado (2), mas parou por aí. Os outros poucos funkeiros que se apresentaram no festival foram escalados para palcos de menor prestígio.

Don Juan começou o show com "Amar Amei", um de seus maiores sucessos, acompanhado de um grupo de violinistas que tocaram um arranjo elegante para a música. O público ficou surpreso.

Depois, tocou hits como "Se Eu Tiver Solteiro", "To Gostando Tanto de Você", "Lei do Retorno" e "Set dos Casados". A plateia sabia de cor todas as músicas. Muita gente gravava vídeos para enviar para conhecidos no WhatsApp ou publicar no Instagram —havia até um homem fazendo live no TikTok.

Don Juan parou o show duas vezes para fazer o mesmo discurso motivacional. Ele pediu que os fãs não desistam dos seus sonhos porque isso é "metade do caminho andado." Afirmou ainda estar emocionado porque cresceu em uma favela perto do Autódromo de Interlagos, onde ocorre o The Town, mas nunca tinha pisado no local.

A certa altura, Don Juan homenageou artistas brasileiros que morreram. No telão, foram exibidos vídeos dos funkeiros Mr. Catra e MC Marcinho, da banda Mamonas Assassinas, do cantor Chorão e dos sertanejos Cristiano Araújo e Marília Mendonça. No fim do tributo, cantou uma música de MC Kevin, morto no ano retrasado. "Você tá proibido de morrer", ele pediu que os fãs repetissem uns para os outros.

Cantar para um público tímido em tamanho não parece ter incomodado Don Juan. Depois de cantar "Então Joga", que afirmou ser sua favorita da própria carreira, o funkeiro agradeceu a presença de quem estava ali e disse que teve a noite mais feliz da sua vida.