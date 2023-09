No The Town, Gabriela Prioli explica a ida para o entretenimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriela Prioli curtiu o The Town no camarote VIP, neste domingo (3), ao lado do marido Thiago Mansur. Esse poderia parecer um local impossível para a advogada, que dava aulas na universidade há alguns anos atrás.

A realidade, agora, é outra. Integrante da banca do Saia Justa (GNT), a jornalista tem certeza de que a informação levada pelo programa semanal, no horário nobre, é muito mais bem recebida. "O entretenimento é sério, é o maior veículo para levar assuntos relevantes", disse à reportagem. "A gente atinge mais gente", comparou ela, citando as instituições de ensino e jornais.

Gabriela também exalta o trabalho no Saia Justa e afirma que os bastidores são "tão legais quanto é transmitido" -mesmo ao lado de Astrid Fontenelle, com quem teve certo desentendimento no ar recentemente. "A reunião de pauta é ainda mais divertida."

Mãe de Ava, de 9 meses, Gabriela detalha como concilia a maternidade com o trabalho como apresentadora: "A gente dá um jeito e pede ajuda. A rede de apoio é muito importante."