No Rock in Rio, Viih Tube comparece de noiva, e Scooby, com a família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma pausa de alguns dias, o Rock in Rio retorna com força total nesta quinta-feira (8) com shows bastante aguardados como os do Guns N' Roses, Maneskin, Offspring e CPM 22 no palco Mundo. E como já era esperado, muitos famosos estão de volta à Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, para acompanhar as apresentações.

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby chegou ainda durante a tarde acompanhado da mulher, a modelo Cintia Dicker, e os três filhos, Dom, Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com a atriz Luana Piovani. Já os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer chegaram juntos e fizeram um casamento simbólico em uma capela promocional montada no local.

Vestidos de branco, os dois tiveram a cerimônia feita por um sósia do Elvis. "A nossa conexão é muito forte. Estamos vivendo um momento feliz, nada melhor que celebrar o amor num festival incrível", comenta Viih. Outros famosos que marcam presença nesse quarto dia de festival são o ator Heitor Martinez, a sensação da internet Luva de Pedreiro, entre outros.