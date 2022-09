No Rock in Rio, Agatha Moreira aproveita para ganhar grana extra: 'Que mal existe?'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio não é só diversão para alguns famosos. Estar no festival também é uma oportunidade para ganhar um extra. E foi exatamente isso que o casal Agatha Moreira e Rodrigo Simas fez na segunda noite do evento, neste sábado (3).

Antes de baterem ponto no badalado camarote do evento, os atores participaram de uma ação de marketing no stand da seguradora Prudential, uma das apoiadoras do festival. O casal publicou as fotos em suas redes sociais.

"Que mal existe ganhar um dinheiro se eu venho aqui de graça há muito tempo? Não vejo problema nenhum", diz Agatha. "Eu acho ótimo. Ainda mais quando chamam nós dois", acrescenta Simas.

Agatha também falou sobre "Verdades Secretas 2", que depois de estrear no streaming vai passar na Globo. "Não sei o que o público irá assistir mas acredito que a direção possa restringir algumas cenas, as mais picantes", afirmou, entre risos.