No Oscar, Jane Campion é a primeira mulher indicada duas vezes a melhor direção

"Ataque dos Cães" acompanha dois irmãos que são proprietários de um grande rancho em Montana, nos Estados Unidos. Quando um deles se casa, a relação já estremecida fica ainda mais problemática. Isso porque Phil é um homem bruto, que não se dá bem com a cunhada e com o filho dela, um garoto que ele considera sensível demais para aquele ambiente de masculinidade exacerbada.

Se ela levar o Oscar de direção, será apenas a terceira mulher a receber o prêmio, depois de Kathryn Bigelow, em 2010, com "Guerra ao Terror", e Chloé Zhao, no ano passado, com "Nomadland".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cineasta Jane Campion se tornou, na manhã desta terça (8), a primeira mulher a receber duas indicações ao Oscar de melhor direção na história. Ela compete agora com "Ataque dos Cães", mas já foi lembrada em 1994 com "O Piano", que rendeu a ela o prêmio de roteiro original.

