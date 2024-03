No Lollapalooza, MC Livinho reclama de atraso e faz um tributo a Michael Jackson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com quase 20 minutos de atraso, MC Livinho surgiu no palco do Lollapalooza vestindo chapéu com brilho, uma única luva prateada e paletó preto. Foi parte da sua homenagem ao cantor Michael Jackson, a quem o funkeiro vinha prometendo dedicar este show nas últimas semanas.

Livinho usou os primeiros minutos da apresentação para dançar passos conhecidíssimos do artista americano, ao som de um remix de clássicos como "Beat It". Depois trocou de roupa e cantou músicas do seu próprio catálogo.

A homenagem a Michael pareceu um tanto apressada. Conhecido pelo seu bom alcance vocal, Livinho arriscou cantar uma música do astro. Fãs na plateia se perguntaram se o tributo, sobre o qual

Livinho vinha divulgando tanto, se resumiria apenas àquilo.

Depois de passear pelos seus grandes hits, e de levar MC Davi para o palco, Livinho voltou a falar de Michael Jackson no fim do show. Deu as boas-vindas a Rodrigo Teaser, brasileiro que faz sósia do artista americano, e com ele cantou e dançou "Black or White".

Ao fim da canção, o cantor anunciou que teria de terminar o show antes do que pretendia. Era 17h45, horário em que sua programação estava programada para terminar segundo a agenda divulgada pelo festival.

"Vou ter que encerrar agora. Queria fazer o show inteiro, mas atrasaram", disse ele, sugerindo que a culpa da demora em começar o show não foi sua, mas do Lollapalooza. "Vejo vocês no meu show ou no próximo Lolla", completou.

Questionado sobre o ocorrido, o Lollapalooza não respondeu à reportagem até a publicação deste texto.

Não foi a primeira vez que isso aconteceu nesta edição do evento. No sábado, a funkeira MC Luanna disse que teria que interromper seu show antes do planejado, ainda que tenha se atrasado alegando problemas técnicos da produção do festival.

Apesar do show diminuto, Livinho mostrou que tem cacife. Animou a plateia com "Pilantragem" e cantou depois "Cheia de Marra" —ambas ganharam arranjos diferentes dos tradicionais, até mais sofisticados, o uque surpreenderam fãs.

Livinho constantemente ouve dos seus admiradores que deveria explorar sua voz além do funk. No show, ele provou sua técnica afinada ao cantar "Pressentimento", sua parceria com o artista Gaab, uma faixa de R&B sexy e romântica.

Outro bom momento da apresentação ocorreu com a entrada de MC Davi, que fez o público dançar uma coreografia de TikTok com o hit "Bipolar".

Livinho foi escalado para o palco onde tocaram a maioria dos funkeiros e DJs neste Lollapalooza, que tomou o Autódromo de Interlagos entre sexta-feira e este domingo.