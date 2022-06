No Dia dos Namorados, famosos abraçam solteirice e brincam com a data

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Em meio às centenas de declarações de amor nas redes sociais, alguns famosos também aproveitaram o Dia dos Namorados para defender a solteirice --ou mesmo anunciar o status para possíveis interessados. Entre as prioridades, o amor próprio, o trabalho e até seus pets, dizem celebridades como Viih Tube, Gabriel Medina, Larissa Manoela, Gabi Martins e Jessilane.

O surfista foi sucinto e apenas usou um filtro para fingir que estava beijando uma boneca e escreveu Feliz Dia dos Namorados. Já no caso de Jessilane, a referência à cultura pop foi certeira. Ela publicou uma foto do elenco da novela mexicana RBD e se intitulou Lupita, a personagem solteira na cena registrada.

A ex-BBB também postou um vídeo em que responde a pergunta de um seguidor sobre seu estado civil. "Solteira é uma palavra fraca, eu estou abandonada, você não está entendendo. O negócio aqui não está bonito não, galera, está feíssimo."

No caso da ex-BBB Gabi Martins, há uma tentativa de ganhar um presente. Ela interfona para o porteiro e questiona se não chegou nenhuma flor, chocolate ou qualquer tipo de embrulho endereçado a ela, mas recebe uma resposta negativa. Mais tarde, ela postou um stories com uma taça de cerveja. "Nunca me abandona."

O trabalho é o consolo de Maísa e Larissa Manoela em seus stories. A ex-apresentadora do SBT diz: "Feliz Dia dos Namorados pros primos que namoram, por aqui eu sigo num relacionamento sério e duradouro (17 anos) com o meu trabalho e amo muito tá?"

A protagonista de "Além da Ilusão" também falou do trabalho, mas dedicou um stories para seu cachorro com a descrição: "O verdadeiro amor da minha vida".

E a interação com animais não ficou apenas para os pets no caso de Larissa Manoela. "Presente nesse dia... Um beijinho no ombro de um pernilongo", escreveu.

E no caso da ex-BBB Viih Tube, o intuito é se isolar das redes sociais para não ver os posts de casais. "Não sou obrigada a ser solteira e ficar vendo declarações de amor de casais que a gente já sabe que se ama e casais que só estão esperando o Dia dos Namorados para se assumir, ou casais que a gente sabe que um dos dois é corno, ou aqueles que briga o dia inteiro, eu não estou com paciência hoje, então vou sumir."

Depois desses stories, a atriz publicou um vídeo em um spa e revelou que levaria um ficante junto com ela. Misteriosa, ela mostrou que quem estava junto na hidromassagem com ela era o ex-BBB Eliezer. "Vou esconder para quê?"