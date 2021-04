No BBB 21, Thaís se afasta de Fiuk; 'Ficou a noite inteira de costas para mim', diz ator

"Está surreal. Nunca foi assim", completou Thaís. "Pois é. Some, some, que ele vem atrás", recomendou Viih, citando música de Anitta e Marília Mendonça.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na festa da madrugada desta quinta (1º), no Big Brother Brasil 21, Thaís resolveu se manter afastada de Fiuk. E o ator e cantor se mostrou contrariado com a postura da sister.

