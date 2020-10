Nicki Minaj dá à luz seu primeiro filho em Los Angeles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Nicki Minaj, 37, deu à luz seu primeiro filho com Kenneth "Zoo" Petty, 42. De acordo com a revista People, o bebê, que não teve sexo e nome revelados, nasceu na última terça (29) em um hospital de Los Angeles.

A gestação foi levada em sigilo por ela até meados de julho, quando foi anunciada com uma série de fotos nas redes sociais.

Antes disso, em junho, ela já alimentava rumores de que estaria grávida e deixava seus fãs curiosos. Isso porque Nicki tinha aparecido em várias fotos sem mostrar a barriga. O rumor ganhou ainda mais corpo quando ela lançou o clipe para a música "Trollz", feito em parceria com 6ix9ine.

Na maior parte do vídeo, ela era enquadrada somente dos seios para cima. Mesmo quando aparecia de corpo inteiro, parecia cobrir a barriga com as mãos, ou então inclinava o corpo de maneira a não dar destaque à barriga.

Nicki Minaj é casada desde 2019 com o rapper Kenneth Petty. O romance dos dois já era conhecido desde dezembro de 2018. Na época do anúncio do namoro, veio a público também o passado dele, acusado de abuso sexual e homicídio culposo no início dos anos 2000.