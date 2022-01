Neymar posta pela 1ª vez foto com Bruna Biancardi, e fãs comentam novo Brumar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar Jr., 29, publicou, pela primeira vez, em suas redes sociais, uma foto com a namorada Bruna Biancardi, 27. De rosto colado, o atleta provocou furor entre internautas, que voltaram a destacar a semelhança entre a modelo e Bruna Marquezine, 25, ex-namorada do jogador. "Quem não abriu o story do Neymar e assustou achando que era ele e Marquezine é maluco", comentou um fã o Twitter. "Seja feliz menino Ney, mas nunca irei superar o verdadeiro Brumar", afirmou outro. "Não aceito que chame esse casal de Brumar, respeitem o verdadeiro Brumar", brincou mais uma. Biancardi, que namorou Caique Gama, ex-integrante da Banda Fly, por cinco anos, é figurinha fácil em festas promovidas por Neymar, mas até a noite deste sábado (15) nenhum deles tinha divulgado fotos juntos, apesar de sempre curtirem publicações um do outro. Os boatos de romance entre os dois começou em agosto do ano passado, quando foram flagrados em passeio de barco na Espanha, ao lado do filho do craque, David Lucca, a mãe do menino, Carol Dantas, além de alguns dos "parças", como são conhecidos os amigos do jogador. Na época, fãs do jogador já a chamaram de "clone da Bruna Marquezine". "Eu jurando que Neymar estava curtindo suas férias em Ibiza com Bruna Marquezine, mas ele está com essa impostora", brincou um. "Neymar não conseguiu reconquistar a Bruna Marquezine, então ele foi lá e arrumou um clone dela", comentou outro. Neymar e Marquezine viveram um namoro cheio de idas e vindas entre 2013 e 2018. O término definitivo foi confirmado pela atriz em outubro de 2018 durante um evento da grife Le Lis Blanc. "Foi uma decisão que partiu dele, mas ainda existe muito respeito, muito carinho, por ele e por tudo que a gente viveu", disse ela.

