Neymar faz homenagem a MC Kevin após vitória do Paris Saint-Germain

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ídolo de MC Kevin, nome artístico do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, 23, o jogador Neymar, 29, fez uma homenagem ao artista nesta quarta-feira (19) após a vitória do Paris Saint-Germain na Copa da França, no Stade de France, em Saint-Denis.

O jogador posou com uma camisa com a foto de MC Kevin e a frase "o moleque que encantou a quebrada", ao lado do troféu de campeão.

Em vídeo publicado no Instagram e gravado durante a comemoração, ainda dentro de campo, ele exibiu a camisa e mandou um beijo para o funkeiro. "É nóis. Descanse em paz, menino", disse.

Neymar marcou a mãe do funkeiro, Valquiria Nascimento, na publicação do vídeo em homenagem ao jovem morto no domingo (16), após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

No dia da morte, o jogador revelou que havia combinado um encontro com MC Kevin para os dois se conhecerem durante as suas férias. "Infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz, menino!", afirmou, na ocasião.

Neymar usa o símbolo do luto na foto de seu perfil no Instagram.

Na homenagem desta quarta-feira, vários famosos fizeram comentários na postagem do jogador. Entre eles estão a cantora Ludmilla, a apresentadora Maisa, o surfista Pedro Scooby, o humorista Tirullipa e o MC Hariel.

"Obrigado, mano. Você é o homem, como ele dizia", escreveu Hariel.

Laudo do IML (Instituto Médico Legal) do Rio indica que a causa da morte de MC Kevin foi traumatismo craniano provocado por ação contundente (violenta).

Após cair do quinto andar, ele foi socorrido ainda com vida e levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.

Depoimentos à polícia de amigos que o acompanhavam, da esposa, a advogada Deolane Bezerra, 33, e da modelo Bianca Dominguez, 26, revelaram que MC Kevin caiu da varanda após fazer sexo com Bianca.

As testemunhas acreditam que o funkeiro teria se pendurado no parapeito para tentar pular para o andar de baixo, possivelmente pensando que a mulher descobriria a traição.

Amigos de MC Kevin confirmaram à polícia que viveram um dia de consumo de drogas, álcool e sexo a três antes de o cantor de 23 anos cair.