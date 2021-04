Neymar e Agatha Moreira fazem trollagens de 1º de abril

Já Moreira decidiu que iria enganar seu namorado, Rodrigo Simas, 29. Ela mostrou um teste de gravidez positivo para brincar com o ator e publicou um registro em seu Instagram, mas a brincadeira não deu muito certo. "Tente trolar seu namorado no dia primeiro de abril e falhe miseravelmente", escreveu ela.

Algumas horas depois o craque apareceu e explicou o ocorrido. "1º de abril", escreveu em resposta ao tweet anterior. Neymar não assume um relacionamento desde seu término com a atriz Bruna Marquezine, 25, em 2018. Atualmente, a artista está em um relacionamento com o empresário Enzo Celulari, 23.

Neymar assumiu estar apaixonado em seu Twitter. "Depois de muita pressão dela, tenho que assumir... entrei pro time dos casados", começou. "Me apaixonei. O pai tá off!". Internautas e fãs do atleta não levaram muito a sério a afirmação, justamente por ser o Dia da Mentira.

