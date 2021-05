Netflix terá série derivada de 'Bridgerton' com foco na rainha Charlotte

"Bridgerton" estreou no Natal de 2020 e se tornou a série mais vista da Netflix em todos os tempos. A trama é baseada em uma série de romances da escritora Julia Quinn. Eles contam a história de oito irmãos que vivem na Inglaterra do século 19.

"À medida que continuamos a expandir o mundo de 'Bridgerton', agora temos a oportunidade de dedicar ainda mais da Shondaland ao universo de Bridgerton", disse a produtora. "Trabalhamos com Jess Brownell há mais de uma década e há muito tempo queremos encontrar o projeto certo para colocar em suas mãos. Quando chegou a hora de passar o bastão, eu sabia que essa voz única era vital para o futuro do show."

"Shonda e sua equipe estão construindo cuidadosamente o universo Bridgerton para que possam continuar entregando para os fãs com a mesma qualidade e estilo que amam", continuou. "E ao planejar e preparar todas as próximas temporadas agora, também esperamos manter um ritmo que manterá até os espectadores mais insaciáveis totalmente satisfeitos."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.