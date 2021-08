Netflix renova Brincando com Fogo e deve estrear 3ª temporada em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix revelou que a terceira temporada do sucesso Brincando com Fogo deve chegar ao streaming no início de 2022, segundo o site Deadline. O reality show já possui duas temporadas na plataforma e ganhou a versão brasileira, Brincando com Fogo Brasil.

Apesar da confirmação de uma nova temporada, ainda não foram divulgadas as possíveis mudanças para a sequência. Além disso, o serviço de streaming também anunciou três novos programas do Reino Unido, durante o Festival de Edimburgo de TV.

As novidades incluem "uma nova competição monstruosa de dança VFX que dá aos dançarinos talentosos a chance de se apresentar como ninguém está assistindo, um reality show que coloca um grupo de jovens à prova em um acampamento selvagem e um reality de namoro com um toque seriamente desconfortável".

Ben Kelly e Daisy Lilley, gerentes da Unscripted Series do Reino Unido afirmaram terem ficado "entusiasmados com as ideias apresentadas a nós por empresas de produção no Reino Unido; ideias que são novas, instigantes e divertidas, uma combinação perfeita para nossa lousa improvisada".

"Procuramos séries que tenham uma abordagem única de um conceito familiar e colocamos reviravoltas inovadoras em programas que você não encontraria em nenhum outro lugar, para que possamos oferecer algo verdadeiramente original", completaram.

Em Brincando com Fogo, 10 jovens festeiros, sedutores e solteiros ficam presos em uma ilha paradisíaca para ganhar US$ 100 mil, cerca de R$ 505 mil, desde que não tenham nenhum prazer sexual.

Na última temporada, os participantes são enganados e convencidos de que estão se inscrevendo em um reality chamado Parties in Paradise (Festas no Paraíso, em português), com muita festa e pegação. "Foi importante eles não saberem o show que eles estavam indo", diz Ros Coward, produtora do reality.

Porém, eles estarão embarcando em três semanas de celibato, onde cada envolvimento romântico, desde beijos até sexo, descontará uma quantia em dinheiro do prêmio final. Laura Gibson, criadora da série, diz que nesta temporada as penalidades terão mais consequências individuais aos confinados.

Além disso, como na primeira temporada, o reality será apresentado por Lana, uma inteligência artificial em formato de cone. Gibson afirma que Lana é a anfitriã perfeita para o programa, "todos temos uma em casa atualmente", reflete, "e ela pode estar em todos os lugares e ver tudo o que está acontecendo."